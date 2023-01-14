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السبت، 14-01-2023 02:28 م

أغرب من الخيال... هكذا حقق رغبة زوجته الراحلة في الهند _ فيديو

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الوكيل الإخباري - حقق هندي رغبة زوجته الراحلة بعمل تمثال بحجمها الطبيعي، كي تظل إلى جانبه مدى الحياة

فبعد وفاة زوجته أندراني متأثرة بإصابتها بكوفيد-19، حقق تاباس سانديليا، رغبة الراحلة بالبحث عن فنان قادر على بناء تمثال لها بالحجم الطبيعي.

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ونجح سانديليا في تحقيق مبتغاه بالعثور على فنان صنع تمثال زوجته الراحلة من السليكون مقابل 3 آلاف دولار.

وفي حديث لصحيفة "تايمز أوف إنديا"، قال سانديليا، إن الفنان الذي عمل على التمثال استغرق 6 شهور، أسفرت في النهاية عن تمثال بتعابير وجه مماثلة بتلك الخاصة بزوجته المتوفاة.

ويرتدي التمثال الذي يبلغ وزنه 30 كيلوغراما، ثوبا كانت أندراني تحب لبسه في حياتها

 

 

 

 

 

لبنان 24

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