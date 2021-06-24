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الخميس، 24-06-2021 01:48 م

أغرب 10 نباتات في العالم

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الوكيل الإخباري - يتعرف على أكثر النباتات غرابة التي ستشاهدها خلال جولاتك السياحية ولكن كن حذراً بعض الزهور سام، حيث عتبر علم النبات أحد فروع علم الأحياء، النباتات هي مجموعة رئيسية من الكائنات الحية، وتتمثل النباتات في الحشائش، الأشجار، الأزهار، الأعشاب والشجيرات، ويقدر عدد أنواع النباتات في الكرة الأرضية 9 مليون نوع من النباتات 6,5 مليون نبات بري و 2,5 مليون نبات بحري.

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أغرب النباتات في العالم وهي : 

 

1-نبات كرة البيسبول
يوجد نبات كرة البيسبول في جنوب أفريقيا وقد سمي بهذا الأسم للشبه الكبير بينه وبين كرة البيسبول.
ويخضع لحماية قانونية من خلال المؤسسات الحكومية وذلك لندرة وجوده في العالم.
نبات كرة البيسبول خطير جدا فهو سام ويسبب آلام جسدية حين ملامستها.


2-نبات ميموسا بوديكا
يوجد نبات ميموسا بوديكا في أمريكا الجنوبية كما يوجد في المناطق الاستوائية ويعرف باسم النبتة الخجولة لأن أوراقها تنكمش بمجرد ملامستها.


3-نبات ليثوبي
يوجد نبات لي ثوبي في جنوب أفريقيا وينمو في المواسم الممطرة وشكله مثل الحجر والحصى.
ويتميز بألوانه المتعددة أبيض-بني-رمادي-وردي ويعيش نبات لي ثوبي لأكثر من 50 سنة.


4-نبات زهرة الجثة
يعتبر نبات رافليسيا ارنولدي أو زهرة الجثة من أكبر الأزهار في العالم ويعرف برائحته الكريهة.
زهرة الجثة محمية بقوة القانون وهي اعفن وأكبر الزهور في العالم.


5-نبات فينوس صائدة الذباب
يوجد نبات الديونيا أو مصيدة فينوس في ولاية كارولينا بأمريكا وهو نبات لحمي يتغذى على الحشرات والحيوانات الصغيرة.
هو يشبه المصيدة بأسنانه الكبيرة والحادة وهو يطبق أسنانه على الحشرات بمجرد اقترابها ويقوم بهضمها في غضون 10 أيام.


6-نبات التنين الأحمر
يوجد نبات التنين الأحمر في جنوب شرق آسيا ويعتبر من النباتات الغريبة لأن لونه أحمر جذاب ورائحته جميلة جدا.
فهو من النباتات الذكية وسريعة التقاط الفريسة وهو يتغذى على الحشرات والحيوانات الصغيرة مثل الفئران والضفادع و يفرز إنزيمات هضمية فورية وجوفه ممتلئ بسائل رهيبة تساعده في القبض على الفريسة.


7-نبات شجرة الباوباب
يوجد نبات شجرة الباوباب في أفريقيا ومدغشقر واستراليا والشرق الأوسط وهي ثمرة معروفة ولها شكل غريب وطعم حامض يحبها الكبار والصغار.
اسمها الشائع هو الحبحبوه شكلها كمثري تحتوي على بذور سوداء يغلفه مسحوق ابيض لها طعم حامض.

تحتوي على كمية كبيرة من المغذيات مثل الفسفور والكالسيوم ويقال انها مفيدة لأمراض الضغط والسكر والربو وبعض الأمراض الجلدية.


8-نبات هيدنورا افريكانا
يوجد نبات هيدنورا أفريكانا في قارة أفريقيا وهي زهرة كروية لونها بني من الخارج والبرتقالي من الداخل.
هذه النبته عبارة عن مصيدة تصطاد فرائسها من الخنافس من خلال إطلاق رائحة كريهة تجذب إليها الخنافس .


9-نبات فطر اسنان الشيطان
يوجد نبات فطر اسنان الشيطان في الغابات الصنوبرية في شمال غرب المحيط الهادي وفي كوريا وإيران.
وهو نوع من الفطريات تنمو على الأشجار وهي غير صالحة للأكل والغرابة في شكله الأسنان البيضاء التي تنزف دماء حمراء.

 

10-نبات زهرة راقصة الباليه
يوجد نبات زهرة راقصة الباليه في استراليا وهي عبارة عن زهور ارضية عنكبوتية والغريب فيها أن شكلها مثل راقصة الباليه الرشيقة.
يوجد منه 100 نوع وتمتاز بألوان لامعة وهي قرنفلية الوانها احمر وابيض.

 

المصدر - سائح 

 




 

 


 

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