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الخميس، 07-01-2021 02:18 م

أغرب 7 طرق لشرب القهوة في العالم

تحضير


الوكيل الإخباري _ تعد القهوة من اكثر المشروبات التي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص، نظرا لما تحتويه من فوائد عديدة ، ابرزها تحسين مستوى الطاقة، وحرق الدهون، وتحسين الحالة المزاجية، حيث تختلف طريقة إعداد القهوة، من بلد لآخر في العالم، تعرف على أغرب طرق اعداد القهوة : 

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– قهوة بالبيض
في فيتنام، يتم شرب القهوة عن طريق مزجها بصفار البيض واللبن إلى أن يصبح كثيفا وكريمي اللون، ثم تفرغ القهوة فوق الخليط، وبهذه الطريقة يتم تحضير قهوة البيض الفيتنامية.

 

– قهوة بالزبدة
تسمى”Bulletproof coffee”، ويتم تحضيرها في أمريكا بإضافة الزبدة غير المملحة وبعض الزيوت مثل جوز الهند، إلى فنجان القهوة عند تناول وجبة الإفطار.


– قهوة بالجبنة
هي طريقة فلندية بوضع قطع من الجبن في فنجان القهوة الساخنة، مما يسمح بإذابة الدهون والزيوت والأملاح بها وتحويلها إلى مشروب لذيذ.


– قهوة بالمياه الغازية
يرغب مواطنو السويد في الجمع بين المشروبات الغازية والقهوة وقطع الثلج.
عن طريق مزج القهوة مع المشروبات الغازية وقطع الثلج ثم التقليب جيدا حتى تذوب ليصبح مذاقها أفضل.


– قهوة الشاي والحليب
يحب الكثير في هونج كونج شرب القهوة وذلك بعد مزجها بالشاي والحليب.
ويطلق على هذا النوع من المشروبات اسم Kopi Cham في ماليزيا، والذي يمكن تقديمه إما ساخنا أو باردا.


– قهوة إسبريسو
يعد إسبريسو مشروب القهوة المفضل لدي الكثيرون في روما، ويتم تحضيره عن طريق وضع شريحة من الليمون يمكن تقديمه على الجانب أو وضعه مباشرة في فنجان القهوة.


– القهوة بالقرفة
مشهورة في المكسيك، وذلك عن طريق مزج اللبن مع القرفة في الجهاز المخصص لصنع القهوة، ثم وضع البيلونسيلو (قصب السكر غير المكرر), ثم تقدم ساخنة.


– القهوة بالفحم
وفي إندونسيا يكون وضع قطعة من الفحم الأحمر الساخن في فنجان القهوة الخاصة بك للمساعدة في التخفيف من مشاكل الجهاز الهضمي.


– قهوة تاكو
في الولايات المتحدة تحضر القهوة بإضافة التوابل عند إعداد فنجان القهوة، وذلك لإضفاء نكهة رائعة ومذاق شهي للقهوة.

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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