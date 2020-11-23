أغلى صابونة في العالم يصل سعرها الى 2800 دولار - صور

الوكيل الاخباري- حصلت الفنانة البحرينية، شيلاء سبت، على أغلى صابونة في العالم، تم صنعها من ذهب عيار 2 قيراط مع حفر اسمها عليها بالذهب، وذلك أثناء زيارتها لشمال لبنان.



وزارت سبت، قرية بدر حسون البيئية في ضهر العين في شمال لبنان، ونالت هذه الهدية، التي أشار مقدمها إلى أنها الأغلى ثمنا في العالم.

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وظهر مقطع مصور تداوله مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، تظهر فيه الفنانة الخليجية، وهي تتسلم أغلى صابونة في العالم، وهو الأمر الذي أثار ضجة كبيرة على "السوشيال ميديا"، وخاصة لارتفاع تكلفة الصابونة واعتبره البعض مبالغ فيه.



وأعلن مدير التسويق والعلاقات العامة في قرية بدر حسون البيئية، أمير حسون، في شهر حزيران الماضي، عن دخول القرية إلى موسوعة "غينيس" والفوز بالجائزة عن أغلى صابونة في العالم، التي يصل سعرها إلى 2800 دولار.

وأضاف أن "الصابونة تحتوي على 17 غراماً من الذهب الصافي عيار 24 قيراط بالإضافة إلى غرامات من بودرة الماس، إلى جانب المكونات الطبيعية من زيت الزيتون النقي وعسل النحل العضوي والعود المعتّق والبلح".







المصدر: الاقتصاد



