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الثلاثاء، 23-11-2021 08:33 م

أغلى ماسات تيفاني في زيارة خاصة إلى دبي

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الوكيل الإخباري - كشفت دار "تيفاني أند كو" في دبي، أخيراً، عن أغلى قطعة مجوهرات على الإطلاق، وهي عبارة عن قلادة تسمى "ذا وورلد فير نيكلاس" أو "قلادة معرض العالم"، وتتميز بزنة 180 قيراطاً من الألماس المرصع بالبلاتين.

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أما القطعة المركزية فيها، فهي قطعة بيضاوية الشكل زنتها 80 قيراطاً، خالية من العيوب عديمة اللون تقريباً، تسمى "إمباير دايموند" على اسم مسقط راس الجواهري الشهير. وكان قد تم الحصول على "إمباير دايموند" من بوتسوانا وقد انتهت في متجر "تيفاني" بمدينة نيويورك.

وقد أفادت دار "تيفاني أند كو" لموقع قناة "سي إن إن" الأمريكية أن القلادة هي أغلى قطعة تم صنعها على الإطلاق. وهي الآن معروضة للبيع، على عكس "تيفاني دايموند" الشهيرة التي تزن 128.54 قيراطاً، والتي قالت الدار إنها لا تقدر بثمن وليست معروضة للشراء.

وحتى الآن، لم يضع بائع التجزئة الفاخر سعراً للقلادة، لكن خبراء الصناعة يقدرون قيمتها ما بين 20 مليون دولار إلى 30 مليون دولار.


وقال بائع التجزئة ان تصميم "قلادة معرض العالم" المعاد تخيلها، مستوحى من عقد تيفاني المصنوع للمعرض العالمي لعام 1939 والذي أقيم في كوينز فلاشينغ ميدو – كورنا بارك. حيث تميز ذلك التصميم بحجر زبرجد وزنه 200 قيراط وأكثر من 400 ماسة.


هذا، وتشتهر مجوهرات تيفاني بتزيين المشاهير على مر العقود من أودري هيبورن إلى بيونسيه نولز.

 

المصدر - البيان

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