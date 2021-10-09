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السبت، 09-10-2021 09:38 ص

أغنى رجل في الدنمارك يمنح 17 ألف موظف راتب شهر مكافأة

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الوكيل الإخباري - أعلن أندريس هولش بوفلسن أغنى رجل في الدنمارك اعتزامه صرف مكافأة تعادل راتب شهر لجميع موظفيه والبالغ عددهم حوالي 17 ألف شخص بعد ارتفاع أرباح شركة الملابس التي يمتلكها إلى مستوى قياسي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء أمس عن بيان شركة بست سيللر التي تمتلك علامات تجارية شهيرة في مجال الملابس مثل جاك أند جونز وفيرو مودا، القول إن الشركة ستصرف حوالي 300 مليون كورون (46.6 مليون دولار) كمكافآت لحوالي 17 ألف موظف.

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كانت الشركة قد حققت أرباحاً صافية بقيمة 3.61 مليارات خلال العام المالي المنتهي في يوليو الماضي. وتزيد هذه الأرباح بنحو 9 أمثال الأرباح المسجلة خلال العام السابق عندما أدت جائحة فيروس كورونا المستجد إلى إغلاق الكثير من متاجر الشركة.


وقال بوفلسن في بيان «استطعنا التكيف من التحديات التي واجهناها ونجحنا في اتخاذ أكثر القرارات الصحيحة طوال الوقت» وكانت النتيجة «أفضل مما توقعنا ومما لم نكن نأمله».

 

يذكر أن ثروة بوفلسن تبلغ 10.9 مليارات دولار ليكون أغنى رجل في الدنمارك، ويحتل المركز 206 على مستوى العالم بحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

 

المصدر - البيان 

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