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الإثنين، 01-08-2022 12:58 م

أغنى رجل في العالم يبني مطارا خاصاً به في تكساس

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الوكيل الإخباري-من حين لآخر يخرج إيلون ماسك بمشاريع وقرارات غريبة نوعا ما، فمؤخرًا يخطط أغنى رجل في العالم إيلون ماسك لبناء مطار خاص به في تكساس ، حسبما ذكرت مصادر متعددة.

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فقد تناقلت تقارير اخبارية إنه تم تأكيد خطط ماسك مطار شرق أوستن بالقرب من باستروب على الرغم من أن الموقع والجدول الزمني الدقيق غير معروفين، بحسب ما نشر موقع "بيزنس انسايدر".

أسس ماسك العديد من شركاته ، بما في ذلك شركة SpaceX و Boring Company ، في تكساس ، ونقل مقره الرئيسي Tesla HQ من وادي السيليكون إلى تكساس في ديسمبر.  يمكن استخدام المطار لخدمة وتطوير هذه العمليات.


يمتلك ماسك وشركاته آلاف الأفدنة من الأراضي في وسط تكساس ، بما في ذلك 2100 فدان لـ Giga Texas ، بينما حصلت شركة SpaceX و Boring Company أيضًا على الأراضي في السنوات الأخيرة.


ليس من الواضح ما هو نطاق المطار ، على الرغم من أن مطار أوستن التنفيذي القريب يمتد على مساحة 585 فدانًا.


يقضي ماسك وقتًا أطول في تكساس حيث تكثف الشركة الإنتاج في مصنعه العملاق هناك ، والذي وصفه مؤخرًا بأنه "فرن المال العملاق".



صدى البلد

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