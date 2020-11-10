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الثلاثاء، 10-11-2020 12:46 م

أغنى رجل في العالم يخسر مليارات الدولارات في يوم واحد

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الوكيل الاخباري - تراجعت ثروة أغنى رجل في العالم، مدير ومؤسس شركة أمازون للتجارة الإلكترونية، جيف بيزوس، بمقدار 8.6 مليار دولار خلال الـ 24 الساعة الأخيرة، وانخفضت أسهمه في أمازون بنسبة خمسة في المئة.

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وفقا لتصنيف مجلة "فوربس" الأمريكية، انخفض رأس مال بيزوس بنسبة 4.63% (إلى 184.4 مليار دولار)، كما خسر مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" 5. مليار دولار في يوم واحد وتراجعت أسهم الشركة بنحو خمسة في المئة. 


يذكر أن الثروة الكلية لأغنى سبعة أشخاص في العالم نمت بمقدار 33 مليار دولار في اليوم الأول بعد الانتخابات الأمريكية.

 

وأظهر سوق الأسهم الأمريكية نموًا وسط التصويت، حيث كانت شركات التكنولوجيا العملاقة أحد محركات النمو.


ويرجع انخفاض ثروة المليارديرات إلى عمليات البيع في أسواق الأسهم العالمية بسبب الذعر الذي يمكن ان تتسبب به الموجة الثانية من وباء كورونا، بما في ذلك وول ستريت، لتنخفض مؤشرات الأسهم الأمريكية في حدود 4%.


في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر، باع جيف بيزوس ما قيمته 3 مليارات دولار من أسهم شركته.

 

سبوتنيك

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