أغنى طفل في العالم يجني 30 مليون دولار

الوكيل الإخباري _ تمكن طفل من ولاية تكساس يدعى رايان كاجي يبلغ من العمر 9 سنوات أن يجمع ثروة ضخمة تبلغ قدرها ما يقرب من 30 مليون دولار، في عام واحد ،من خلال فيديوهات الدعاية ومراجعة الألعاب وألعاب "يوتيوب"، ليحمل لقب مستخدم "يوتيوب" الأعلى أجرًا للعام الثالث على التوالي.

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كما وقع على صفقة لم يكشف عنها، ولكن من المحتمل بملايين الدولارات لمسلسله التليفزيوني الخاص على قناة "نيكولودين".





وحصل كاجي على لقب "مؤثر على الأطفال"، لأول مرة في تصوير مقاطع فيديو على يوتيوب في مارس 2015 بعد مشاهدة قنوات أخرى لمراجعة الألعاب.







المصدر : صدى البلد







