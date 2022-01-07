أغنية "مسيطرة" تسببت بطلاق عروس عراقية في حفل زفافها

الوكيل الإخباري - شهدت العاصمة العراقية بغداد، أسرع حالة طلاق، إذ وقعت خلال حفل الزفاف، لسبب غريب جداً، وأثارت جدلاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي.



وذكرت تقارير إعلامية أنّ العروس كانت اتفقت مع منسّق الموسيقى على لائحة الأغاني التي من المفترض بثّها في الحفل.



وفور تشغيل أغنية "مسيطرة" باللهجة المصرية، استشاط العريس وعائلته غضباً، معتبرين أنّها تشكل استفزازاً وإهانة بحقهم بسبب عباراتها، فدخلوا في مشادات كلامية مع العروس وأهلها، انتهت بوقوع الطلاق.



يُذكر أنّ أغنية "مسيطرة" للفنانة السورية لميس كان، وجاء في كلمات مطلعها: "مسيطرة، همشيك مسطرة، هخليك لو شفت في شارع بنت تبص لورا، أيوة أنا مسيطرة، يا حتة سكرة، طول ما إنت معايا تمشي على هوايا أنا متكبرة...".

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النهار العربي