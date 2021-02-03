الأربعاء 03-02-2021
الوكيل الاخباري
 

تحذير أمني هام للأردنيين

الصفدي : ندرس احضار اللقاح الروسي ضد كورونا للمملكة

تطورات عودة تقديم الارجيلة في الاردن

مصدر حكومي لــ الوكيل: استبعاد الحظر الشامل حاليا

منخفض جوي في طريقه إلى المملكة

تباين واضح في آراء المواطنين حول العودة الى المدارس

الصحة : مليون جرعة ضد كورونا تصل المملكة قريبا

أسعار الذهب الأربعاء 3/2/2021

اجراء جديد من وزارة التربية والتعليم يبدأ اليوم

وفيات الأربعاء 3/2/2021

عاجل

تحذير أمني هام للأردنيين

الأربعاء، 03-02-2021 11:43 ص

أفضل طريقة لتنظيف الهاتف ومنع نقله العدوى!

phone-cleaning


الوكيل الاخباري - يعتبر استخدام الهاتف الخلوي من الطرق التي يمكن أن تسبب التقاط العدوات المختلفة. ولهذا لا بد من توخي الحذر أثناء ذلك وخصوصاً في هذا الموسم ومع انتشار فيروس كورونا المستجد والفيروسات الموسمية الأخرى.

اضافة اعلان

ومن الضروري في هذا السياق الحرص على تنظيف هذا الجهاز. أما أفضل الطرق لفعل هذا فهي استخدام مزيج الماء مع سائل التعقيم الطبي.


واشار خبير الجراثيم تشارلز جيربا في تقرير نشر في دورية Health إلى أنه من المهم في هذه الحالة استخدام قطعة قماش تحتوي على الألياف وأن يتم تبليلها بمزيج يحتوي على 60% ماء و40% من سائل التعقيم.

ومن المهم عدم تطبيق المزيج على الهاتف مباشرة من أجل عدم إلحاق الضرر به. كذلك يجب الانتباه دائماً إلى أهمية غسل اليدين مرات عدة خلال النهار. وهذا ما تشدد عليه منظمة الصحة العالمية حيث تشير تقاريرها إلى أن فعل هذا باستخدام الماء والصابون يمكن أن يعطل نشاط الفيروس في حال وجوده على اليدين.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
6051e013547f5b67e42e5694cf0ae212

ابتكار مدهش لإخلاء المباني في وقت قياسي.. فيديو

1025379127_0_36_3644_2007_1000x541_80_0_0_cc94ed8493b8e7b4e312f26dcb65a76a

سباق بين ناسا ووكالات الفضاء بعد سقوط نيزك.. والحقيقة تصدم الجميع.. صور

3

سعودية تفاجئ خطيبها بهذا الشرط في عقد الزواج

16122613226284049

دراسة تكشف تأثير غير متوقع للموسيقى على آلام ما بعد الجراحة

22117_large

مصر.. الأمن يضبط 'محتالا' جمع أموالا فلكية من أهالي الصعيد

f5fdc371d629e17db870f3735215249a

صور مذهلة لهجرة الطيور والحيوانات

أخبار متعلقة
main_image5d2e268b1a48f

وظائف مطلوبة في عام 2021

The-Simpsons

وفاة كاتب سلسلة 'سمبسون' الكرتونية الشهيرة إثر إصابته بكورونا

143-172248-goodbye-tokyu-corona-most-japanese-store-thailand_700x400

كورونا يغلق أشهر متجر ياباني في تايلاند

download

وفاة امرأة في بيرو بعد تلقيها لقاحا وهميا

The-Munchkin-Cat-Breed-Image

قط ب7 أرواح.. تسبب بإصابة 15 شخص بكورونا ونجا بمفرده في تشيلي

carlos-slim

إصابة أغنى رجل في أمريكا اللاتينية بفيروس كورونا!