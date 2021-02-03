أفضل طريقة لتنظيف الهاتف ومنع نقله العدوى!

الوكيل الاخباري - يعتبر استخدام الهاتف الخلوي من الطرق التي يمكن أن تسبب التقاط العدوات المختلفة. ولهذا لا بد من توخي الحذر أثناء ذلك وخصوصاً في هذا الموسم ومع انتشار فيروس كورونا المستجد والفيروسات الموسمية الأخرى.

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ومن الضروري في هذا السياق الحرص على تنظيف هذا الجهاز. أما أفضل الطرق لفعل هذا فهي استخدام مزيج الماء مع سائل التعقيم الطبي.



واشار خبير الجراثيم تشارلز جيربا في تقرير نشر في دورية Health إلى أنه من المهم في هذه الحالة استخدام قطعة قماش تحتوي على الألياف وأن يتم تبليلها بمزيج يحتوي على 60% ماء و40% من سائل التعقيم.



ومن المهم عدم تطبيق المزيج على الهاتف مباشرة من أجل عدم إلحاق الضرر به. كذلك يجب الانتباه دائماً إلى أهمية غسل اليدين مرات عدة خلال النهار. وهذا ما تشدد عليه منظمة الصحة العالمية حيث تشير تقاريرها إلى أن فعل هذا باستخدام الماء والصابون يمكن أن يعطل نشاط الفيروس في حال وجوده على اليدين.

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