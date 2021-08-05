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الخميس، 05-08-2021 09:40 ص

أفعى برأسين تثير الرعب في ألمانيا

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الوكيل الإخباري - تسببت أفعى عاصرة برأسين في إثارة ضجة في ولاية بادن فورتمبرج جنوب غرب ألمانيا.

وكانت الأفعى قد خرجت إلى الحياة قبل ثلاثة أشهر في منزل مربي زواحف يدعى ستيفان بروجامر في بلدة فيلينجن شفنينجن، وأثارت الدهشة بسبب ندرة وجود ثعبان برأسين.

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وقال المربي إن الأفعى تتمع بصحة جيدة وتحقق مقاطع الفيديو الخاصة بها رواجا على يوتيوب.


وفي أحد مقاطع الفيديو يوضح المربي كيف يأكل كلا الرأسين حيث يتم تغذية كل منهما بفأر أبيض.


وبالنسبة لكثير من الأشخاص، يشبه هذا الثعبان ذو الرأسين وحش "الهيدرا" في الأساطير اليونانية.

 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

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