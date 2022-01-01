السبت 01-01-2022
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السبت، 01-01-2022 10:02 ص

أفعى بقبعة تشعل منصات التواصل الاجتماعي - فيديو

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأفعى بيضاء صغيرة ترتدي قبعة . 

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ويظهر المقطع المتداول، الذي سجل في ولاية أريزونا الأمريكية الأفعى وهي تتحرك بحرية بالقبعة في المنزل، قبل أن تقف على يد مالكها وتحدق بالكاميرا وهو منظر أثار عاطفة الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

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