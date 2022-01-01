السبت 01-01-2022
الوكيل الاخباري

الإمارات تمنع سفر مواطنيها غير المطعمين ضد كورونا .. تفاصيل

كندا تتجاوز 40 ألف إصابة يومية بكورونا

34.4 مليار دينار اجمالي الدين العام حتى نهاية أيلول الماضي

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

وزارة التربية تحسم الجدل حول خصخصة التعليم في الاردن

الحكومة تقدم 454 ألف دينار للايتام والمحتاجين - تفاصيل

العقبة تسجل أعلى هطول مطري - تفاصيل

تفاصيل جديدة حول وفاة طبيبة شهيرة واصابة زوجها بعمان - صور

رصد 550 شائعة انتشرت خلال 2021 في المملكة

الامن العام : غرق طفلين داخل بركة زراعية

السبت، 01-01-2022 10:02 ص

أفعى بقبعة تشعل منصات التواصل الاجتماعي في أمريكا- فيديو

تفسير-حلم-الثعبان-الابيض-في-المنام-لابن-سيرين-scaled


الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأفعى بيضاء صغيرة ترتدي قبعة . 

اضافة اعلان

 

ويظهر المقطع المتداول، الذي سجل في ولاية أريزونا الأمريكية الأفعى وهي تتحرك بحرية بالقبعة في المنزل، قبل أن تقف على يد مالكها وتحدق بالكاميرا وهو منظر أثار عاطفة الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
s-l1600

كويكبان يحتمل أن يكونا خطرين يتجهان إلى الأرض

Doc-P-902509-637765445519527389

مجموعة نصائح لاستقبال العام الجديد بتفاؤل وسعادة

16410190650

لأول مرة في التاريخ 10 أشخاص استقبلوا العام الجديد في الفضاء

61cd926642360463235cbf68

إقفال مطعم شهير في مصر بعد ضبط لحوم فاسدة فيه

emarat-news_2021-12-31_11-54-51_252316

اكتشاف مخلوق غريب له 1306 أقدام في أستراليا

INAF_20220101004824967

بريطانيا...مصرف يوزع 130 مليون جنيه استرليني بالخطأ