أفعى بقبعة تشعل منصات التواصل الاجتماعي في أمريكا- فيديو

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأفعى بيضاء صغيرة ترتدي قبعة .
ويظهر المقطع المتداول، الذي سجل في ولاية أريزونا الأمريكية الأفعى وهي تتحرك بحرية بالقبعة في المنزل، قبل أن تقف على يد مالكها وتحدق بالكاميرا وهو منظر أثار عاطفة الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
أفعى بقبعة "سانتا كلوز" "تٌشعل" منصّات التواصل الاجتماعي.. فيديوhttps://t.co/vYFzWuMtjc#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/hMKPfy6Pd2— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2021
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة