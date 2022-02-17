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الخميس، 17-02-2022 04:10 م

أفغانستان.. محاولات لإنقاذ طفل أفغاني سقط في بئر منذ يومين - فيديو

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الوكيل الإخباري - سقط طفل، منذ يومين، في بئر جافة يبلغ عمقها 25 مترا في قرية بإقليم زابول في جنوب شرق أفغانستان.

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وحوصر الطفل، البالغ من العمر 9 سنوات، منذ يوم الثلاثاء، في بئر جافة يبلغ عمقها 25 مترا في قرية بإقليم زابول في جنوب شرق أفغانستان.

وقال عبد الله عزام، سكرتير نائب رئيس الوزراء عبد الغني بارادار: "يوجد فريق إنقاذ مع سيارة إسعاف وأكسجين وأمور أخرى ضرورية لإنقاذ الطفل"، مؤكدا أن "صحته جيدة ويطلب أحيانا الطعام والماء".

ولم تعرف حتى الآن، ملابسات سقوط الطفل في البئر التي كانت جافة وموجودة في الأرض.

 

 

 

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