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الخميس، 01-12-2022 03:09 م

أقدم سلحفاة في العالم تحتفل بعيد ميلادها الـ 190 - صور

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الوكيل الإخباري - يفضل جوناثان التهام الحشائش في الحديقة أو أخذ حمام بارد أو النوم في ظلال الأشجار... جوناثان هو أقدم سلحفاة في العالم، حسبما أكدت رسميا موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية.

منذ القرن قبل الماضي يعيش جوناثان في جزيرة سانت هيلينا، وهي محمية بريطانية قبالة الساحل الغربي لأفريقيا. كرمز للجزيرة سيُجرى الاحتفال بعيد ميلاد جوناثان الـ 190 هناك خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر 2022.

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عيش جوناثان منذ عام 1882 في الجزيرة التي تبلغ مساحتها 121 كيلومترا مربعا ويقطنها حوالي 4500 نسمة. وقبل حوالي 60 عاما من ميلاد جوناثان توفي هناك نابليون بونابرت الذي تم نفيه إلى سانت هيلينا.


كانت السلحفاة هدية للبريطاني السير ويليام جراي-ويلسون، الذي أصبح فيما بعد حاكما لسانت هيلينا (1890-1897). ومنذ ذلك الحين يعيش جوناثان في حديقة المنزل حيث رأى أكثر من 30 حاكما يأتون ويذهبون.

 


 


 


 

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