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الأحد، 13-02-2022 11:58 ص

أقصى مسافة تقطعها السيارة بعد إضاءة لمبة الوقود

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الوكيل الإخباري - يعد إضاءة لمبة تحذير نفاذ الوقود من السيارة من المواقف المزعجة التي قد تواجه السائقين أثناء القيادة على الطرق، وهو الأمر الذي يثير القلق والذعر لدى السائقين لعدم درايتهم المسافة التي ستقطعها السيارة قبل أن تتوقف، وهل سيمكن الوصول للوجهة المحددة قبل التوقف أم لا.

وتختلف المسافة التي يمكن قطعها بعد إضاءة لمبة تحذير الوقود من سيارة إلى أخرى ومن موديل إلى آخر، لأنه كلما زادت سعة خزان الوقود زاد الاحتياطي معه وكلما قلت سعة الخزان قلت كمية المخزون الاحتياطي.

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وتزيل كثير من السيارات الحديثة هذه الحيرة من السائقين، وذلك لأنها تظهر على الشاشة المسافة التي تستطيع قطعها بالبنزين المتبقي في الخزان، ولقد قدر الخبراء هذه المسافة بأنها تتراوح بين 40 إلى 75 كيلومتر، لكن يفضل مراجعة كتيب السيارة للتأكد من هذا الأمر.


لبنان 24

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