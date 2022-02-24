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الخميس، 24-02-2022 10:16 ص

أكبر سفينة في العالم تتهيأ للإبحار

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الوكيل الإخباري - تستعد أكبر سفينة سياحية في العالم، التي أطلق عليها اسم «أعجوبة البحار» لاستقبال الركاب، بعدما استغرق صنعها نحو 3 سنوات.

السفينة التي سلمت شهر يناير الماضي لشركة «رويال كاريبيان» الأمريكية، يبلغ ارتفاعها 362 متراً، ومن المقرر أن تبدأ رحلتها الأولى من مدينة فورت لودرديل في ولاية فلوريدا إلى منطقة البحر الكاريبي، 4 مارس المقبل، حسب «سكاي نيوز».

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وبنيت السفينة السياحية المكونة من 18 طابقاً في حوض بناء السفن في سان نازير بفرنسا، وتتسع لـ6988 ضيفاً و2300 من أفراد الطاقم.

 

البيان 

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