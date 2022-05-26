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الخميس، 26-05-2022 06:39 ص

أكبر معمر بالعالم يحتفل بعيد ميلاده 113

م


الوكيل الإخباري - يحتفل الفنزويلي خوان فيسينتي مورا، الذي منحته موسوعة غينيس للأرقام القياسية، الأسبوع الماضي، لقب أكبر معمر في العالم، بعيد ميلاده رقم 113، الجمعة.

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ولمورا، الذي يتمتع بصحة جيدة، 41 حفيدا و18 من أبناء الأحفاد و12 من أبناء أبناء الأحفاد.


وقال إنريك بوخان، الطبيب بمصحة سان خوزيه دي بوليفار بولاية تاتشيرا الفنزويلية، إنه باستثناء ارتفاع بسيط في ضغط الدم ومشاكل في السمع بسبب التقدم في العمر، فإن مورا يتمتع بصحة جيدة للغاية ولا يتعاطى أي أدوية.


وأضاف بوخان: "بالنسبة لي يبدو بصحة جيدة بوجه عام".


وأصبح مورا أكبر معمر في العالم بعد وفاة ساتورنينو دي لافوينتي غارسيا، الذي ولد في 11 فبراير 1909 في إسبانيا، وتوفي في يناير وعمره 112 عاما و341 يوما.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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