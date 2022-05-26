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الخميس، 26-05-2022 02:33 م

أكبر معمر في العالم يحتفل بيوم ميلاده غدا الجمعة .. كم بلغ عمره ؟

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الوكيل الإخباري-يحتفل الفنزويلي خوان فيسينتي بيريز مورا، الذي منحته موسوعة جينيس للأرقام القياسية الأسبوع الماضي لقب أكبر معمر في العالم، بعيد ميلاده رقم 113 يوم الجمعة.

ولبيريز مورا الذي يتمتع بصحة جيدة، 41 حفيدا و 18 من أبناء الأحفاد و12 من أبناء أبناء الأحفاد.

وقال إنريكي جوزمان الطبيب بمصحة سان خوزيه دي بوليفار بولاية تاتشيرا الفنزويلية إنه باستثناء ارتفاع بسيط في ضغط الدم ومشاكل في السمع بسبب التقدم في العمر، فإن مورا يتمتع بصحة جيدة ولا يتعاطى أي أدوية.

وأضاف جوزمان "يبدو لي بصحة جيدة بوجه عام".

وأصبح بيريز مورا أكبر معمر في العالم بعد وفاة ساتورنينو دي لا فوينتي جارسيا، الذي ولد في 11 فبراير شباط 1909 في إسبانيا، وتوفي في يناير كانون الثاني وعمره 112 عاما و 341 يوما.

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