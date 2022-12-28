أكثر أمنية يتمنى الألمان تحقيقها في العام الجديد

الوكيل الإخباري - كشف استطلاع للرأي أن تجنب ضغوط الحياة والإرهاق من بين أمنيات العام الجديد الأكثر شيوعا لدى الألمان.



وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شركة التأمين الصحي الألماني "دي إيه كيه"، أن 67% من الألمان ذكروا أنهم يريدون تجنب أو تقليل ضغوط الحياة والإرهاق في عام 2023. وفي استطلاعات مماثلة جرت السنوات السابقة منذ عام 2011 تأرجحت هذه القيمة حول 60%.

وحل في المرتبة الثانية بالنسبة لأهم أهداف عام 2023 الرغبة في قضاء المزيد من الوقت مع العائلة والأصدقاء والتصرف بطريقة أكثر ملائمة للبيئة والمناخ (64٪ لكليهما).

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ومن بين الأهداف الأكثر شيوعا ممارسة المزيد من الرياضة (61%)، وتخصيص وقت أطول للذات (54%) وتناول طعام صحي (53%). وأعلن عدد أكبر بكثير من الألمان مقارنة بالعام السابق عن نيتهم زيادة الادخار، حيث قال ذلك 40%، بزيادة قدرها 11 نقطة مئوية عن عام 2021.



ويخطط 34% من الألمان لتناول كميات أقل من اللحوم في العام الجديد، وفقدان الوزن (33%)، وقضاء وقت أقل على الهاتف الخلوي أو الكمبيوتر (31%). وتقليل مشاهدة التلفزيون (20%) والإقلاع عن التدخين (9%).



وترى شركة التأمين الصحي أنه من اللافت للنظر أنه تم التعبير عن الرغبة في قضاء وقت أقل على الهاتف المحمول أو الكمبيوتر بشكل متكرر في الاستطلاعات على مدى السنوات الخمس الماضية. في عام 2017 تمنى 17% فقط من الذين شملهم الاستطلاع ذلك، والآن - بعد أكثر من عامين مع تزايد العمل والتعلم من المنزل والتسوق عبر الإنترنت - بلغت النسبة 31%. وبلغت نسبة من تمنوا ذلك بين من تتراوح أعمارهم بين 14 و29 عاما 63%.

وأوضحت شركة التأمين الصحي أنها تريد دعم أهم رغبة لحاملي وثائقها في تقليل ضغوط الحياة والإرهاق - من خلال التدريب على مكافحة الإجهاد عبر تطبيق على الهاتف المحمول.

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