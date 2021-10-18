الإثنين 18-10-2021
الوكيل الاخباري

الهيئة الخيرية الهاشمية تطلق حملة دفا الأهلي

انطلاق مؤتمر المجتمع الأردني في مئة عام

إستيتية: تذليل أي عقبات تواجه العمالة المصرية في الأردن

اعلى إصابات بكورونا في الأردن منذ 5 اشهر

نسبة الفحوصات الايجابية تتجاوز 5.3% في الاردن

إرتفاع كبير في إصابات كورونا بالاردن

الرئيس العراقي يدعو للحفاظ على المسار الديمقراطي في بلاده

ولي العهد يلتقي مؤسسي تطبيق جواكر

لافروف: روسيا تعلق عمل بعثتها لدى الناتو

ارتفاع الدولار الأميركي عالميا

الإثنين، 18-10-2021 03:16 م

أكثر من الحزن والأرق... علامات تكشف اكتئاب الرجل

17461-اعراض-الاكتئاب-عند-الرجالh


الوكيل الإخباري-قالت الجمعية الألمانية للطب والعلاج النفسي، وطب الأعصاب، إن لإكتئاب الرجل أسباب عدة تتمثل في التقدم في العمر، والإحساس بدنو الأجل، والوحدة، وفقدان عزيز، مثل شريك الحياة، أو أحد الأبناء، وفقدان مصدر الدخل المادي.


وأوضحت الجمعية أن علامات مميزة، تنذر باكتئاب الرجل منها الاستغراق في العمل، أو الإفراط في ممارسة الرياضة، إضافة إلى السلوك المتهور، والتصرفات العدوانية .


وأضافت الجمعية أنه إلى جانب هذه العلامات هناك أعراض أخرى عامة تنقسم إلى جسدية تتمثل في الصداع المستمر،وآلام العضلات، وآلام الظهر، والدوار المستمر، واضطرابات النوم.

وتتمثل الأعراض النفسية المصاحبة في الحزن، والكآبة، والقلق، وفقدان الدوافع، وتراجع الثقة في النفس، والانهزامية،واليأس.


وأوصت الجمعية المحيطين بالمكتئب، تشجيعه على استشارة الطبيب النفسي في أقرب وقت ممكن للعلاج النفسي قبل فوات الأوان وتفاقم الحالة أوالإقدام على إيذاء النفس أو الانتحار.


وأشارت الجمعية إلى أن أولى خطوات العلاج هي تحديد سبب الاكتئاب.

اضافة اعلان



وإلى جانب العلاج الدوائي يلعب العلاج السلوكي المعرفي دوراً مهماً في مواجهة الاكتئاب، إذ يساعد المريض على التغلب على الموقف الذي أدى إلى الاكتئاب، للعودة إلى الحياة بشكل طبيعي.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
خطوبة-عقد-زواج

مصر.. السجن المشدد 3 سنوات لمأذون شرعي زور وثيقة زواج

d-51-الذبابة-الميتة-الاختبار-الذي-يجب-أن-يجتازه-موظفو-ملكة-بريطانيا

الذبابة الميتة.. الاختبار الغريب الذي يجب ان يجتازه موظفو ملكة بريطانيا

1-1416364

بسبب الأبناء.. تشريع في الصين يعاقب الآباء

unnamed

شاهد ... عملية إنقاذ مذهلة بعد سقوط طفل في بئر بالعراق

M&C028

طرق لمساعدة طفلك في التغلب على الغيرة

4790

أسماء أولاد مميزة تبدأ بحرف الشين