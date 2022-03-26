ألمانيا.. إبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية

الوكيل الإخباري - أبطل خبراء المفرقعات مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية على أحد الطرق السريعة في مدينة كولونيا الألمانية.



وقال متحدث باسم إدارة الطرق السريعة، اليوم، إنه تمت إعادة فتح الطرق التي شملها الإغلاق في إطار إجراءات الحماية خلال إبطال مفعول القنبلة.

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وشمل الإغلاق ثلاثة طرق، ما تسبب في تكدس مروري بمدينة كولونيا.



وتم العثور على القنبلة صباح اليوم خلال أعمال بناء.



ولا توجد مناطق سكنية في محيط قطره 300 متر حول مكان القنبلة.



واضطر عدد قليل من الأفراد إلى مغادرة أماكن عملهم خلال أعمال إبطال مفعول القنبلة .

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