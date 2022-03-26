السبت 26-03-2022
الوكيل الاخباري

المتقاعدين العسكريين تسير بعثة عمرة

الأردن وعُمان يؤكدان استمرار العمل على توسعة التعاون

الضمان: مشروع أمر دفاع للنظر بآلية زيادة رواتب المتقاعدين

الأردن يبحث زيادة التعاون الاقتصادي مع قطر

اصابة مواطنة سقطت عن ظهر حصان

دورة تدريبية في الطفيلة حول الإدارة المنزلية

بريطانيا تفرض المزيد من العقوبات على الأفراد والشركات الروسية

الملكية لحماية الطبيعة تطفئ أضواء محمياتها احتفالا بساعة الأرض

الائتلاف الوطني يكرم أعضاءه الفائزين بانتخابات الادارة المحلية

الرئيس الأوكراني : العالم أصبح مهددا بنقص الغذاء بسبب الحرب الدائرة

السبت، 26-03-2022 12:04 م

ألمانيا.. إبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية

thumbs_b_c_62fd1335d3c66a77e05200e26bd14e45


الوكيل الإخباري - أبطل خبراء المفرقعات مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية على أحد الطرق السريعة في مدينة كولونيا الألمانية.

وقال متحدث باسم إدارة الطرق السريعة، اليوم، إنه تمت إعادة فتح الطرق التي شملها الإغلاق في إطار إجراءات الحماية خلال إبطال مفعول القنبلة.

اضافة اعلان


وشمل الإغلاق ثلاثة طرق، ما تسبب في تكدس مروري بمدينة كولونيا.


وتم العثور على القنبلة صباح اليوم خلال أعمال بناء.


ولا توجد مناطق سكنية في محيط قطره 300 متر حول مكان القنبلة.


واضطر عدد قليل من الأفراد إلى مغادرة أماكن عملهم خلال أعمال إبطال مفعول القنبلة .

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
medium_2022-03-25-fb6dbdbc5d

طفل بريطاني يحرس المرمى بذراع واحدة

_2021119_nid_tick

حشرات صغيرة تسببها.. حمى قاتلة تصيب امرأة بريطانية

623ee8034c59b75b394f1e78

وفاة نقيب المحامين المصريين في المحكمة - صورة

20200112-taal6

لحظة ثوران بركان تال في الفلبين -فيديو

4122240

وفاة غامضة لأسرة سقطوا من الشرفة واحدا تلو الآخر في سويسرا

4ceb76dbb84b7153f0dc31f984a6bc4b

شاهد..انفصال جبل جليدي ضخم عن أنتاركتيكا