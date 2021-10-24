ألمانيا.. اكتشاف أكبر كنز روماني من الفضة عمره أكثر من 1950 سنة

الوكيل الإخباري - أعلن علماء آثار في ألمانيا عن اكتشاف أكثر من 5500 قطعة نقدية فضية، من القرنين الأول والثاني بعد الميلاد، في معسكر روماني قديم في أوغسبورغ، لذا فهي عمرها أكثر من 1950 عاما، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.



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كما عثر العلماء على أسلحة وأدوات وجواهر وأطباق، ضمن ما عدّوه «أكبر كنز روماني» من الفضة في ألمانيا حتى الآن.

والمرة الثانية في غضون بضعة أشهر، قدم علماء الآثار في أوغسبورغ اكتشافاً من العصر الروماني، وأعلنوا عن اكتشاف «كنز روماني» من الفضة، عبارة قطع نقدية تزن أكثر من 15 كيلوغراماً.

المصدر - البيان