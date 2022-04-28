الخميس 28-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الصحة العالمية تُدين تصاعد العنف والهجمات على العاملين غربي دارفور

بريطانيا تؤجل فرض قيود على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي

الموانئ والجمارك في العقبة تحدد مواعيد الدوام خلال عطلة عيد الفطر

السفارة الإماراتية تشرف على تنفيذ مشاريع كفالات لـ 5 آلاف يتيم

الأمن العام: خطط أمنية ومرورية خلال عيد الفطر

التربية تكشف شكل دوام طلبة المدارس بعد عيد الفطر

تعيين علي محمود عباس وزيرًا للدفاع في سوريا

أسعار الذهب عالميا قرب أدنى مستوى في 10 أسابيع

إعلان أماكن مصليات عيد الفطر - أسماء

ارادات ملكية بالسماح للزعبي وحواري حمل أوسمة

الخميس، 28-04-2022 09:58 ص

ألمانيا..عمال شركة نقل أخلوا شقة سكنية وأخذوا جثة ساكنها معهم

9-1


الوكيل الإخباري - خلال عملية إخلاء شقة سكنية، في مدينة دارمشتات وسط ألمانيا، من كافة محتوياتها، عثرت شركة تتولى نقل محتويات الشقة على جثة وأخذتها معها.

عمال الشركة اعتقدوا أن جثة الرجل الميت هي دمية لعرض الملابس (مانيكان)، كما أكد متحدث باسم النيابة العامة، وفق ما نقلت صحيفة فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ.

اضافة اعلان


ولم يتم اكتشاف الأمر إلا بعد مرور شهرين، حين بدأت الدمية المفترضة تتعفن، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا). وبعدها أظهر تشريح الجثة أنها تعود للمستأجر في الشقة، والذي كان عليه أن يخلي الشقة. وقد كلف موظف قضائي شركة النقل بإخلاء الشقة ونقل محتوياتها إلى مخزن، وفق النيابة العامة.


يفترض المحققون أن الرجل انتحر أو توفي بشكل طبيعي؛ إذ لا توجد أي قرائن على العنف.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9999170115

إخراج طرف قلم من عين طفل طوله 4 سنتيمترات في مصر

c0368694-0077-4f94-b471-8a2e71fd4a3f

طفلك الصغير أتم صيامه؟.. 5 اقتراحات لمكافأته

atm

ماذا تفعل إذا تم سحب بطاقتك داخل ماكينة الصراف الآلي ATM؟

image

تعرّف على أدعية ليلة القدر المستحبة

210942

بمناسبة اليوبيل البلاتيني 'شجرة الاشجار' تقف امام قصر باكنغهام

127-110344-astronauts-international-space-station-2

أحدث طاقم رواد فضاء يصل إلى المحطة الدولية