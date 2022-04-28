الخميس 28-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

نقيب المطاعم يتوقع ارتفاع الطلب على الوجبات السريعة 60%

المالية: ارتفاع في الإنفاق خلال أول شهرين من العام الحالي

المواصفات تعلن استمرار جولات التفتيش وتلقي الشكاوى خلال العيد

انخفاض أسعار الذهب محلياً

ايعاز من مدير الجمارك بشأن مرور زوار العقبة خلال العيد

الأرصاد تكشف عن الحالة الجوية خلال عطلة عيد الفطر

الصناعة والتجارة: خطة رقابية على الأسواق خلال العيد

الأوقاف تعلن برنامج قيام ليلة القدر - تفاصيل

إنجاز 51 ألف بيان جمركي خلال الربع الأوّل من 2022

الاستهلاكية المدنية تعلن استمرار الدوام يوم الجمعة

الخميس، 28-04-2022 09:58 ص

ألمانيا..عمال شركة نقل أخلوا شقة سكينة وأخذوا جثة ساكنها معهم

9-1


الوكيل الإخباري - خلال عملية إخلاء شقة سكنية، في مدينة دارمشتات وسط ألمانيا، من كافة محتوياتها، عثرت شركة تتولى نقل محتويات الشقة على جثة وأخذتها معها.

عمال الشركة اعتقدوا أن جثة الرجل الميت هي دمية لعرض الملابس (مانيكان)، كما أكد متحدث باسم النيابة العامة، وفق ما نقلت صحيفة فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ.

اضافة اعلان


ولم يتم اكتشاف الأمر إلا بعد مرور شهرين، حين بدأت الدمية المفترضة تتعفن، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا). وبعدها أظهر تشريح الجثة أنها تعود للمستأجر في الشقة، والذي كان عليه أن يخلي الشقة. وقد كلف موظف قضائي شركة النقل بإخلاء الشقة ونقل محتوياتها إلى مخزن، وفق النيابة العامة.


يفترض المحققون أن الرجل انتحر أو توفي بشكل طبيعي؛ إذ لا توجد أي قرائن على العنف.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

تعرّف على أدعية ليلة القدر المستحبة

210942

بمناسبة اليوبيل البلاتيني 'شجرة الاشجار' تقف امام قصر باكنغهام

127-110344-astronauts-international-space-station-2

أحدث طاقم رواد فضاء يصل إلى المحطة الدولية

YY7E_kCzxOZ656Di

كما في الأفلام.. تبادل سجينين أمريكي وروسي في مطار تركي -فيديو

ت

ناسا تحذر: كويكب عملاق على وشك تجاوز الأرض اليوم

قبر

ما حكم زيارة القبور في العيد؟