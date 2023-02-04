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السبت، 04-02-2023 08:36 ص

ألمانيا.. قطار يصدم طفلين ويتسبب بمقتل أحدهما

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الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة بيلد الألمانية نقلا عن مسؤولين محليين أن طفلا لقي حتفه وأصيب آخر بجروح خطيرة، يوم الخميس، بعد أن صدمهما قطار وسحبهما على خط للسكك الحديدية في بلدة ريكلينجهاوزن بغرب ألمانيا.

وأكدت الشرطة تعرض عدد من اليافعين لحادث قطار، لكنها أحجمت عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

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وأشارت بيلد إلى أن قطار شحن جر الضحيتين لعدة مئات من الأمتار، مضيفة أن الحادث وقع بين محطتين.


ولم يتضح كيف وقع الحادث وما إذا كان هناك المزيد من الأطفال فيه، لكن تقارير في وسائل إعلام محلية ذكرت أنه تم نشر نحو 35 من رجال الإطفاء والإنقاذ في موقع الحادث.

 

وأفادت التقارير بأن فرق الإنقاذ تبحث عن ضحايا على خط السكك الحديدية مستعينة بطائرات مسيرة.


وامتنعت شرطة ريكلينجهاوزن عن الكشف عن عدد الجرحى أو ما إذا كان أي منهم قد مات.

البيان

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