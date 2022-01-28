ألمانيا .. متحف للشمع يصنع تمثالا شبه أصلع للملكة اليزابيث -صور

الوكيل الإخباري-كشف متحف الشمع الالماني Panoptikum بعد فترة اغلاقه في كانون الثاني / يناير 2022 لأعمال التجديد، عن تمثال للملكة اليزابيث الثانية وذلك بعد رفع القبعة عن التمثال انه شبه اصلع.



وقام المتحف بنشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي. اوضحت الدكتورة سوزان فيربير انه نظراً لإستخدامهم شعراً بشرياً حقيقياً لتماثيل الشمع، وهو امر مكلف، فيلجأوا الى عدم وضع شعراً كاملاً للشخصيات التي تضع القبعات، وذلك من اجل توفير التكاليف.

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قالت:"نقوم فقط بتثبيت كميّة الشعر التي يمكن للزوار رؤيتها ". اثارت هذه الصور السخرية لدى المتابعين.









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