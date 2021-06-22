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الثلاثاء، 22-06-2021 02:39 م

أماكن تنقل لك الفطر الأسود

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الوكيل الإخباري - أصبح الفطر الأسود كابوساً يهدد الحياة، بعدما أكد الأطباء أنه يتسبب في وفاة أكثر من 50% من المصابين به؛ كما أنه من الفطريات النادرة التي تؤثر بشكل أساسي على من يعانون من نقص المناعة، وتسمى بعدوى الفطريات السوداء، التي تعيش عادة في التربة والمواد العضوية المتحللة، وبات الذعر يسيطر على العديد من الأشخاص، خوفًا من انتقال الفطر الأسود إليهم، أو الإصابة به، خصوصاً في ظل انتشار فيروس كورونا.

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أماكن تنقل لك الفطر الأسود

يعدد الدكتور أحمد شاهين بعض الأماكن التي قد تنقل لك الفطر الأسود، وأبرزها:


-الأتربة: إن الأتربة بيئة جيدة لنمو العفن، ونقل الفطر الأسود.
-الغرف المغلقة: الغرف المغلقة والأماكن غير جيدة التهوئة، والتي لا تدخلها الشمس، عامل من عوامل نقل الفطر الأسود.
-الخضروات والفواكه غير النظيفة: الخضروات والفواكه، غير المغسولة جيدًا، والتي طالها العفن، سببًا في الإصابة بالفطر الأسود.
-المزروعات: هناك بعض السيدات يضع المزروعات على الشرفات، ما قد يتسبب في نقل الفطر الأسود.
-القمامة: القمامة في المنزل، وعدم التخلص منها على الفور، تصبح بيئة رطبة تساهم في نقل الفطر الأسود.
-الطبقة السوداء التي تظهر بشكل شائع على البصل والطبقة التي تغطي المطاط داخل الثلاجات يمكن أن تسبب داء الغشاء المخاطي بمجرد دخولها إلى جسم الإنسان: إن الفطريات الموجودة على قشور البصل هي نتيجة لفطر شائع موجود في التربة، في حين أنه من المناسب غسل جميع الخضروات جيدًا قبل الاستخدام، إلا أنّه نادرًا ما يكون الفطر الموجود على البصل معديًا.

 

المصدر - سيدتي 

 




 

 


 

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