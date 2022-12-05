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الإثنين، 05-12-2022 09:36 ص

أمام مليون مستمع.. تعليق غريب من إيلون ماسك يثير الجدل!

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الوكيل الإخباري - أعلن الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" ومالكها، إيلون ماسك، أنه لا توجد لديه أي أفكار انتحارية.

وأوضح، أول أمس السبت، خلال جلسة أسئلة وأجوبة مباشرة في "Twitter Spaces"، "ليس لدي أي أفكار انتحارية.. إذا انتحرت، فهذا ليس حقيقيا"، وذلك بحضور مليون مستمع.

وجاء تصريح ماسك، ردا على سؤال حول ما إذا يعاني من أي مشاكل عقلية، وذلك في مناقشة حول نشر إيلون ماسك مجموعة من الوثائق التي تكشف عن أنشطة الرقابة على تطبيق العصفور الأزرق في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بخصوص فضيحة جهاز الكمبيوتر المحمول لهانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي جو بايدن.

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