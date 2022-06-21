الثلاثاء 21-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

التضخم يرتفع في المملكة ويصل إلى 2.97%

الأمن يحذر من التعامل مع شركات بورصات وهمية

إعادة كامل الأحمال بعد انقطاع جزئي للتيار الكهرباء جنوب عمان

بنوك الإمارات التي تقدم أفضل معدلات الرهن العقاري

توزيع الكهرباء: طائر سبّب انقطاع الكهرباء عن مناطق في الشوبك - صور

بيان من السفارة الامريكية في عمّان حول مقابلات تأشيرات الزيارة

طالبة أردنية تحصل على 100% بامتحان الثانوية في قطر

الإفتاء توضح حكم شراء الأضحية بالدين

وكلاء السياحة تُحذر من جهات غير مرخصة تبيع برامج سياحية في المملكة

العقبة : ندوة عن الشباب في فكر جلالة الملك

الثلاثاء، 21-06-2022 03:09 م

أمريكا.. آلاف الدولارات مقابل تربية الصراصير في المنزل بشروط !

سبب_وجود_الصراصير_في_المنزل


الوكيل الإخباري-دائما تكون أسوأ المشاكل التي تواجه أصحاب المنازل والعقارات في تفشي الصراصير والحشرات، مما يدفعهم لدفع مبالغ طائلة مقابل التخلص منها، واليوم تعد شركة أمريكية بدفع آلاف الدولارات مقابل تبني الصراصير.اضافة اعلان


اتخذت إحدى شركات نورث كارولينا في الولايات المتحدة الأمريكية نهجًا معاكسًا لتشجيع الناس على تربية الصراصير داخل منازلهم مقابل آلاف الدولارات من أجل استخدامها في تجربة علمية.

أطلقت شركة Pest Informer وهي شركة إعلامية لمكافحة حشرات مقرها في رالي بولاية نورث كارولاينا الأمريكية، إعلانًا على موقعها على الإنترنت الأسبوع الماضي بحثًا عن متطوعين لدراسة لمدة 30 يومًا حول فعالية العديد من علاجات الصراصير التي تصنعها بنفسك.

يجب على المشاركين منح الشركة الإذن بإطلاق ما يقرب من 100 صرصور أمريكي - أكبر الصراصير - في منازلهم، واختبار علاج الصراصير وتصوير العملية، في المقابل سيحصلون على 2000 دولار.

الدراسة لديها بعض المتطلبات والتأكيدات، إذ يحدد موقعها على الإنترنت أن عمر المتطوعين يجب ألا يقل عن 21 عامًا وأن يمتلكوا المنزل أو حصلوا على موافقة خطية من صاحب المنزل.

كما يحظر عليهم استخدام أي علاجات إضافية للصراصير خلال فترة الدراسة.

تعد الشركة بأن جميع العلاجات التي تستخدمها ستكون آمنة للبشر والحيوانات الأليفة، وأنهم سيتركون العقار خاليًا من الصراصير - بطريقة أو بأخرى.

صدى البلد

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-06-21 at 2.37.18 PM

خلال القيلولة.. كراسي المدارس تتحول لأسرّة نوم في الصين -صور

WhatsApp Image 2022-06-21 at 12.45.28 PM

فيديو نادر ولقطات متداولة لرفع كسوة الكعبة استعداداً لموسم الحج 2022

62b076fd42360419a4461e51

هل يؤثر كشف أسرارك للآخرين سلبا أم إيجابا على حياتك؟

555

الهند.. فيديو لشرطي جريء ينقذ سيدة من موت محتم بمحطة قطار

66666666666

الجدار يقطر عسلا .. زوجان يعثران على نحو ستة آلاف نحلة بمنزلهما في أمريكا

WhatsApp Image 2022-06-20 at 11.39.58 AM

بائع يبتكر أسلوباً فريداً لبيع البطيخ في مصر