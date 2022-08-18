الخميس 18-08-2022
الوكيل الاخباري

جمعة جمال العدوي مبارك النجاح

الأولى على الفرع الأدبي تكشف سر تفوقها وتؤكد: طموحي كان دراسة الإعلام

فرحة طلبة التوجيهي 2022

هادي هشام العمري مبارك النجاح

ديوان الخدمة يوضح حول تعيينات الحراس في التربية

الملكة: كان عندي بنتين صاروا ثلاث

تجار: المواطن سيلمس انخفاضاً ملموساً بأسعار الزيوت النباتية

هيئة الاتصالات: مهلة 15 يوما للمراجعين قبل إيقاف القبض النقدي

ولي العهد بمناسبة خطوبته: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

هناندة: 44 مليون محاولة دخول على موقع نتائج التوجيهي قبل تفعيله

الخميس، 18-08-2022 11:21 ص

أمريكا .. اشترت منزلاً فوجدت نفسها مالكة لحيّ بالكامل!

شراء-منزل-في-امريكا1


الوكيل الإخباري-أصبحت مشترية لمنزل في ولاية نيفادا الأمريكية، عن غير قصد، المالك القانوني لحي كامل مؤلف من 84 منزلا بعد خطأ مطبعي، جعلها تلتقط 50 مليون دولار من الممتلكات عن طريق الخطأ.

ووفقا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن صاحبة المنزل من ولاية نيفادا، أنفقت 594481 دولارًا على ما اعتقدت أنه مجرد عقار واحد يقع في سباركس، شمال شرق رينو، لكن عندما قدمت أوراقها في مقاطعة واشو، ظهر خطأ فادح بأن لديها 84 عقارا إضافيا ومساحتين مشتركتين تقدر قيمتها (العقارات والمساحتان) بحوالي 50 مليون دولار.

اضافة اعلان


وأضافت الصحيفة أن الوثائق أشارت إلى أن المرأة تمتلك القرعة من 1 إلى 85، والمناطق المشتركة أ و ب.


وقال كوري بيرك، نائب كبير المقيمين في مقاطعة واشو، إنه يبدو أنه كان خطأ مطبعيًا ارتكبته شركة Westminster Title، وهي شركة تقع في لاس فيغاس.


وأضاف بيرك: "يبدو أن Westminster Title خارج لاس فيغاس قد نسخ ولصق وصفًا قانونيًا من تحويل آخر لـ Toll Brothers عند إعداد سند (مشتري المنزل) للتسجيل".


وتابع: "نظرًا لأنه كان من الواضح جدًا حدوث خطأ، فقد تواصل قسم خدمات التقييم لدينا مع Westminster Title على الفور حتى يتمكنوا من البدء في العمل على تصحيح سلسلة الملكية الخاصة بـ 86 عقارًا تم نقلها عن طريق الخطأ".


يمكن لصاحبة المنزل رفض النقل ورفض إعادة المنازل. ومع ذلك، ليس هناك ما يشير إلى أنها أوقفت العملية، ويقول الخبراء إنها ستخسر بالتأكيد إذا اختارت الذهاب إلى المحكمة.


وقال بيرك إن الخطأ أكثر شيوعًا مما يعتقده الناس بسبب النسخ واللصق، وتحدث مثل هذه المشكلات "كثيرًا إلى حد ما".


وقال: "هذه الحالة بالذات هي أكثر إثارة للاهتمام قليلاً بسبب عدد المجموعات المعنية"، مضيفا "إنها مقطوعة وجافة بالنسبة لنا، لكننا نرى فقط المستندات المسجلة، وليس ما تمر به شركة العنوان للحصول على عنوان واضح".

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
5555555555555555555555

فيديو .. رجل يتسبب بحادث سير أثناء عبور الشارع العام في تركيا

2018_3_19_11_48_45_774

6 خطوات هامة للحماية من أخطار حرائق الكهرباء في المنزل

اي

في تصريح مفاجئ لـ إيلون ماسك: سأشتري مانشستر يونايتد

image (1)

أسماك القرش تحاصر تمساحاً قبالة جزيرة عالمية

image

نيوزيلندا .. أسرة تشتري حقيبة سفر وتعثر على مفاجأة بداخلها !

lágrimas-4

لماذا نبكي ؟ علماء النفس يحددون 5 أسباب للدموع

أخبار متعلقة
222

مخلوق غريب يفاجئ صياد في أمريكا

thumbs_b_c_823f865929755f1a9b7662eaeb2e77ca

تحد خطير في "تيك توك" ينهي حياة فتى في أمريكا

extra_large-1509101615-cover-image

أغرب عملية جراحية في تاريخ الطب الحديث

أمواج

فيديو .. أمواج البحر تقتحم حفل زفاف في أمريكا وفرار المعازيم