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الأحد، 29-08-2021 08:48 م

أمريكا.. الجندية الحنونة إحدى ضحايا تفجير كابول

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الوكيل الإخباري - بعدما انتشرت صور جندية أميركية وهي تحمل طفلاً أفغانياً يتم إجلاؤه من مطار كابول إلى بر الأمان خارج أفغانستان، فُجعت الولايات المتحدة بالإعلان السبت عن وفاتها في التفجير الذي هز المطار يوم الخميس.

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وكانت قد انتشرت صور لنيكول جي Nicole Gee وهي تحمل أحد الأطفال خلال عملية الإجلاء الضخمة التي قادتها الولايات المتحدة في مطار كابول .

وهزت صورتها، وصور أخرى لجنود أميركيين آخرين يحملون أطفالاً أو يعتنون بهم بينما يتم إجلاؤهم، رواد مواقع التواصل ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة وخارجها.

 

المصدر - لبنان 24

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