أمريكا .. العثور على طفلة بعد 41 عاماً من فقدانها في ظروف غامضة -صورة

الوكيل الإخباري-أعلنت سلطات ولاية تكساس الأمريكية، العثور على امرأة أمريكية على قيد الحياة، بعد أكثر من أربعة عقود على فقدانها حينما كانت رضيعة، وطلبت المساعدة في كشف اللغز الذي ما زال يحيط بمقتل والديها.





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وقال الشرطة الأمريكية خلال مؤتمر صحفي “حددنا مكان الطفلة هولي، هي على قيد الحياة وتبلغ 42 عامًا وصحتها جيدة”.

وأضاف “نحن سعداء بذلك، لكن ما زالت لدينا جريمة يجب حلها”.



وتعود الحادثة إلى يناير/كانون الثاني 1981، عندما عُثر على جثتي رجل وامرأة وقعا ضحية جريمة قتل مزدوجة -على ما يبدو- في منطقة غابات في هيوستن بولاية تكساس، ولم يُتعرف على هويتيهما .



وأتاح التقدم في علم الأنساب الجيني في عام 2021، التعرف لهوية الضحيتين وهما تينا وهارولد كلوز، زوجان من فلوريدا كانت لهما طفلة صغيرة تدعى هولي، وهي التي عُثر عليها.









الجزيرة

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