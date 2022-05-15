الأحد 15-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

بلاغ حكومي مرتقب حول عطلة عيد الاستقلال 76

5 عوامل عززت صعود الجنيه المصري مقابل الدولار

أسعار الذهب محليا

البنك الدولي: التغير المناخي سيشكل ضغطا كبيرا على الأمن الغذائي في الأردن

الخرابشة: مستوردات الاردن من النفط العراقي لم تتأثر باحداث كركوك

الأرصاد تكشف موعد انحسار موجة الغبار في المملكة

روسيا تقصف 6 مواقع قيادة و123 موقع تمركز أفراد ومعدات عسكرية أوكرانية

صندوق الحج يوضح: 3 شروط للحصول على تأشيرة الحج - تفاصيل

تعليق الدوام في مدارس بسبب الغبار - تحديث مستمر

تعرف على أسعار الخضار والفواكه محلياً اليوم

الأحد، 15-05-2022 11:21 ص

أمريكا.. بيع هيكل عظمي لديناصور مرعب بمبلغ فلكي !

Skeleton-of-the-dinosaur


الوكيل الإخباري-بيع هيكل عظمي لديناصور "مرعب" اشتهر عن طريق سلسلة أفلام "حديقة الديناصورات"، بمبلغ فلكي ناهز 12 مليون دولار، حسبما ذكرت تقارير صحفية.

وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن الديناصور، وهو من فئة "دينونيشاس" العملاقة ذات المخالب الضخمة في قدميه، ألهم الفيلم الأميركي "فيلوسيرابتور" للمخرج ستيفن سبيلبرغ.

اضافة اعلان

 

 

ولم يجر الكشف عن اسم مشتري عظام الديناصور، التي عثر عليها باحث حفريات في ولاية مونتانا الأميركية.


ويقول خبراء إن العظام التي بيعت في نيويورك هي هيكل الديناصور الوحيد الذي يوجد رهن ملكية خاصة بالعالم (أي يمتلكها فرد)، في حين تضع متاحف ومؤسسات علمية يدها على أغلب الهياكل المكتشفة حتى اليوم.


وكان المزاد قد قدر السعر الأولي للهيكل العظمي بـ6 ملايين دولار في البداية، لكنه بيع بضعف ذلك، وسط إقبال متنافسين من مختلف دول العالم.

 

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
خسوف-القمر

الأرض تشهد خسوفاً كلياً للقمر غداً 16 ايار

image

تمثال ابو الهول يثير ضجة في مصر .. وخبراء يعلقون -فيديو

ثقب

خبير فلكي يكشف حقيقة صورة ثقب أسود يلتهم الأرض

608437704c59b770ba4f3a95

ظهور أول قمر عملاق في 2022 الاثنين المقبل

5736531_1652525136

في اعماق البحار .. العثور على طريق لمدينة أطلانطس المفقودة -فيديو

image

خبر غير سار لعشاق القهوة

أخبار متعلقة
AflhgatSnM

اكتشاف نوع جديد من الديناصورات في اليابان -فيديو