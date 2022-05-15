أمريكا.. بيع هيكل عظمي لديناصور مرعب بمبلغ فلكي !

الوكيل الإخباري-بيع هيكل عظمي لديناصور "مرعب" اشتهر عن طريق سلسلة أفلام "حديقة الديناصورات"، بمبلغ فلكي ناهز 12 مليون دولار، حسبما ذكرت تقارير صحفية.



وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن الديناصور، وهو من فئة "دينونيشاس" العملاقة ذات المخالب الضخمة في قدميه، ألهم الفيلم الأميركي "فيلوسيرابتور" للمخرج ستيفن سبيلبرغ.

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ولم يجر الكشف عن اسم مشتري عظام الديناصور، التي عثر عليها باحث حفريات في ولاية مونتانا الأميركية.



ويقول خبراء إن العظام التي بيعت في نيويورك هي هيكل الديناصور الوحيد الذي يوجد رهن ملكية خاصة بالعالم (أي يمتلكها فرد)، في حين تضع متاحف ومؤسسات علمية يدها على أغلب الهياكل المكتشفة حتى اليوم.



وكان المزاد قد قدر السعر الأولي للهيكل العظمي بـ6 ملايين دولار في البداية، لكنه بيع بضعف ذلك، وسط إقبال متنافسين من مختلف دول العالم.

سكاي نيوز

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