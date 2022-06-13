الإثنين 13-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

روسيا تحصد 93 مليار يورو من صادرات الطاقة خلال 100 يوم

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية لغايات التعيين- أسماء

أسعار الذهب محلياً اليوم الإثنين

تنمية أموال الأيتام تقرر تأجيل قسط حزيران

مشاريع كبرى بـ 3 مليار دولار من الصندوق السعودي الأردني

ديون القطاع العام لدى البنوك ترتفع 267 مليونا

الين الياباني يهبط إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً أمام الدولار

المحاسنة: نسبة تخزين سدود الشرب بوادي الأردن تكاد تكون معدومة

وفيات الاثنين13-6-2022

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من نابلس

الإثنين، 13-06-2022 07:13 ص

أمريكا .. تعويض خيالي بعد السجن 20 عاماً على جريمة مروعة لم يرتكبها

خخ


الوكيل الإخباري - بعد 20 عاما قضاها في السجن عن جريمة اغتصاب وقتل لم يرتكبها، حصل الأمريكي كريستوفر تاب (45 عاما) على تسوية سيحصل بمقتضاها على 11.7 مليون دولار ستدفعها بلدية أيداهو فولز في ولاية أيداهو، تعويضا عن فقدان حريته طيلة هذه السنوات.

اضافة اعلان


وتمكن تاب، الذي أدين في القضية في عام 1998، من تبرئة ساحته بفضل تقنية الحمض النووي من خلال ما يعرف باسم "مشروع البراءة"، وهو برنامج تشرف عليه مجموعة غير ربحية، يهدف إلى مراجعة الجرائم من هذا النوع من خلال تقنية الحمض النووي.


وتمت تبرئة تاب عام 2019 من مقتل أنجي دودج، التي كانت بعمر 18 عاما، بعد أن شاركت كارول، والدة القتيلة، في البرنامج وألقت نظرة أخرى على القضية في ضوء التقدم في تحليلات الحمض النووي.


وتبين بفضل هذه التقنية أن الجاني الحقيقي هو شخص يدعى بريان لي دريبس وقد اعترف، في فبراير 2021، بارتكاب جريمة قتل واغتصاب من الدرجة الأولى وحكم عليه في يونيو 2021 بالسجن مدى الحياة.


وكانت دودج نائمة في شقتها في 13 يونيو 1996، عندما اقتحم دريبس شقتها واغتصبها ثم كاد أن يقطع رأسها، واستمر لغز مقتلها دون حل لمدة عام تقريبا حتى تم القبض على تاب، الذي كان بعمر 20 عاما في ذلك الوقت.


وبعد سلسلة استجوابات استمرت نحو 30 ساعة، لم يقتنع المحققون بنفي تاب ارتكابه الجريمة، لكنهم أيضا لم يعثروا على الحمض النووي له في مسرح الجريمة.
وأدين تاب بارتكاب جريمة اغتصاب وقتل في مايو 1998 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.


وعادت القضية للظهور قبل نحو 10 سنوات عندما سعت كارول للمشاركة في "مشروع البراءة" بعد أن شعرت بأنها غير مقتنعة بأن تاب هو قاتل ابنتها بسبب عدم تطابق الحمض النووي.


وبعد دراسة أدلة مسرح الجريمة، عثر على "عقب سيجارة" يحتوي الحمض النووي للجاني الحقيقي وهو دريبس، الذي كان يعيش بالقرب من منزل الضحية وقت مقتلها لكنه انتقل إلى منطقة أخرى فيما بعد.


واعتذرت عمدة المدينة، ريبيكا كاسبر، في بيان عن دور المدينة في إدانة تاب، قائلة إنها تأمل في أن تساعد التسوية والاعتذار في إغلاق القضية، وتعهدت بمراجعة سياسات المدينة لمنع تكرار ما حدث.


وفي بيان نقلته وكالة أسوشيتيد برس، قال تاب: "لا يمكن لأي مبلغ أن يعوض أكثر من 20 عاما من حياتي التي قضيتها في السجن بسبب جرائم لم أرتكبها. ومع ذلك، ستساعدني التسوية على المضي قدما في حياتي".

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ففف

سماء العالم تشهد ظهور "قمر الفراولة" غداً

167

نصائح للوقاية من الحر الشديد

2222222222

بعد مطالب الجمهور.. المكسيك تعتزم إلغاء لعبة عمرها 500 عام

888888888888888888888888

فيديو .. رد فعل حكام برنامج مواهب عالمي لحظة سماع صوت فتاة تغني بين الجمهور

f1392200-d720-4bc9-9ca8-7e515903f7f0_283408_large

بريطانيا .. الأمير ويليام يبيع مجلات "متخفيا" بشوارع لندن -صور

57581529_1474726142663394_7535111179815878656_n

فيديو.. ملكة جمال فلسطين ترتدي زي الأسرى لتمثيل بلادها في مسابقة دولية

أخبار متعلقة
ام

"ما إلك غيري" .. سعودي يعرض الزواج على آمبر هيرد

2020_8_5_16_22_57_767

رجل يصرف 360 ألف دولار بعد أن وصلته بالخطأ في اليابان