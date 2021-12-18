أمريكا تعيد 200 قطعة أثرية مسروقة إلى إيطاليا

الوكيل الإخباري - استعادت إيطاليا مئتي قطعة أثرية من الولايات المتحدة تقدر قيمتها بـ 10 ملايين دولار، في أحدث عملية إعادة لأعمال فنية مسروقة ينفذها محققون أمريكيون، على ما أعلن مدعي عام في نيويورك.



وتشمل المسروقات إناءً خزفياً يعود إلى القرن السابع قبل الميلاد باسم «بيثوس ويوليسيس»، ووجهاً مصنوعاً من الطين .

اضافة اعلان

وأكّد المدّعي العام في مانهاتن سيروس فانس أنّ «استعادة هذه المجموعة المبهرة من الفن القديم» تظهر «ضرورة أن يتأكّد هواة جمع الأعمال الفنية وأصحاب المعارض» من «قانونية القطع التي يشترونها».



المصدر - البيان