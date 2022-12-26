أمريكا.. ثلوج كثيفة تغطي مدينة في نيويورك إثر عاصفة صنفت الأسوأ في التاريخ - فيديو

الوكيل الإخباري - الثلوج الكثيفة تغطي المنازل والشوارع، وتعمُّ الأرجاء.. هذا هو الحال في مدينة بوفالو في نيويورك إثر عاصفة صُنفت الأسوأ في التاريخ.

اضافة اعلان

وأظهر عدد من مقاطع الفيديو الملتقطة حديثًا ارتفاع مستوى الثلوج بشدة؛ لتغطي المنازل والسيارات في الشوارع والطرقات، فيما ظهرت بوفالو من أعلى كما لو إنها دُفنت تحت الثلوج البيضاء.



وتسببت العاصفة في تجميد جهود الاستجابة لخدمات الطوارئ، وإغلاق مطار بوفالو حتى اليوم الاثنين، بعد أن بلغت مستويات الثلوج 43 بوصة، فيما قالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول: "إن كل سيارة طوارئ تقريبًا في المدينة تقطعت بها السبل نتيجة للظروف المناخية".











📌#Buffalo | #NY



Jaw dropping video shows houses covered in ice homes near the water were encased in ice and dripping with icicles from Powerful winds and strong waves from Lake Erie #BREAKING : Wild scene from Buffalo as homes are fully covered in iceJaw dropping video shows houses covered in ice homes near the water were encased in ice and dripping with icicles from Powerful winds and strong waves from Lake Erie pic.twitter.com/q9GFeEhE6u December 25, 2022













سبق