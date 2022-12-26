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الإثنين، 26-12-2022 01:25 م

أمريكا.. ثلوج كثيفة تغطي مدينة في نيويورك إثر عاصفة صنفت الأسوأ في التاريخ - فيديو

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الوكيل الإخباري - الثلوج الكثيفة تغطي المنازل والشوارع، وتعمُّ الأرجاء.. هذا هو الحال في مدينة بوفالو في نيويورك إثر عاصفة صُنفت الأسوأ في التاريخ.

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وأظهر عدد من مقاطع الفيديو الملتقطة حديثًا ارتفاع مستوى الثلوج بشدة؛ لتغطي المنازل والسيارات في الشوارع والطرقات، فيما ظهرت بوفالو من أعلى كما لو إنها دُفنت تحت الثلوج البيضاء.

وتسببت العاصفة في تجميد جهود الاستجابة لخدمات الطوارئ، وإغلاق مطار بوفالو حتى اليوم الاثنين، بعد أن بلغت مستويات الثلوج 43 بوصة، فيما قالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول: "إن كل سيارة طوارئ تقريبًا في المدينة تقطعت بها السبل نتيجة للظروف المناخية".


 

 


 

 


 

 


 

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