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الأربعاء، 26-01-2022 09:53 ص

أمريكا..سفينة تخدع الركاب وتغير طريقها عمدا إلى الوجهة الخطأ

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الوكيل الإخباري - كانت سفينة سياحية في طريقها إلى مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، لكنها غيّرت طريقها إلى جزر البهاما .

وجاء قرار قبطان السفينة بعدما أصدر القضاء الأمريكي مذكرة لتوقيف السفينة، نتيجة لتراكم فواتير الوقود غير المسددة، على ما أوردت شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

وفي حال واصلت السفينة «كريستال سيمفوني» (Crystal Symphony) مسارها إلى مدينة ميامي، فسيكون مصيرها المصادرة على أيدي السلطات الأمريكية.

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ولذلك، حوّل طاقم السفينة المسيرة نحو ميناء بيميني في جزر البهاما، حيث لا تزال راسية هناك، حسب موقع تتبع حركة السفن.


وبدأت القصة، الأسبوع الماضي، عندما رفعت شركة وقود دعوى في محكمة فيدرالية جنوبي فلوريدا، مشيرة إلى أن شركة سياحية لم تسدد فواتير مستحقة لها تقدر بنحو 4.5 ملايين دولار .

 

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