الأربعاء 23-02-2022
الوكيل الاخباري

الخرابشة يتوقع أن تراكم الكهرباء الوطنية مزيدا من الخسائر

الوصاية الهاشمية: قرن في مقارعة الأخطار حفاظا على المقدسات

كريشان: لجنة تحقيق في إحالة ضباط بالجمارك إلى التقاعد

الأردنيون دفعوا فواتير بقيمة 863 مليون دينار الكترونيا الشهر الماضي

أسعار الذهب محليا

القطاع الصناعي: قادورن على توظيف نصف العاطلين عن العمل بشروط

وزير التربية: خطة الوزارة تتضمن استحداث 10 مدارس سنويا

الشبول: إجراءات تخفيفية جديدة متعلقة بالتباعد الاجتماعي قريبا

معالجة وتخزّين 5 آلاف طن من النفايات الخطرة سنوياً في الأردن

زراعة كفرنجة: لا إصابات جديدة بمرض الطاعون في الثروة الحيوانية

الأربعاء، 23-02-2022 11:40 ص

أمريكا.. شركة ناشئة تستخدم تقنية من الفضاء لإنتاج اللحوم

1844596-2076790557


الوكيل الإخباري - أقرب ما يكون إلى الخيال العلمي، تمكنت شركة "إير بروتين" الأميركية الناشئة من تصنيع اللحوم من البروتين الموجود في الهواء. مستخدمةً تقنية فائقة التطور أطلقت الشركة مشروعاً يزعم من خلاله الباحثون قدرتهم على إنتاج لحمة نباتية من الهواء.

وتشير الدكتورة ليزا دايسون الشريك المؤسس وعالمة الفيزياء الحائزة على جوائز إلى أنها ساعدت فريقها على إنتاج بديلاً للحمة مستخرج كلياً من الهواء.

اضافة اعلان

 

ويتم، وفق ما ذكر موقع "نيوز 18" تحويل غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء إلى أحماض أمينية باستخدام بعض المكروبات للحصول على مسحوق البروتين المستخدم كعجينة لصنع منتجات خالية من اللحوم آمنة تماماً، حيث أن العجينة بالرغم من أنها تحضر بواسطة ثاني أكسيد الكربون إلا أنها تخلو منه تماماً.

وقد تم استلهام التقنية من بحث أجرته وكالة "ناسا" في الستينيات، أثناء محاولة إيجاد سبل يتمكن المسافرون في الفضاء من خلاله تدبر طعامهم.

واكتشفت الوكالة حينها جراثيم تعرف بـ "هايدروجينوتروف"، ينتج عن التقائها بغاز ثاني أكسيد الكربون في ظل ظروف مناسبة الأحماض الأمينية. وقامت الشركة الناشئة بتحضير منتج مختلف تماماً في عملية تتم أوجهها داخل وعاء ضخم للحصول على منتج جديد بعد التخمير.


وتجزم دايسون بأن اللحمة الناتجة ستكون أقل سعراً وأكثر استدامةً من خيارات اللحم الأخرى الموجودة حالياً.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (5)

شاهد..اندلاع حريق مهول بمجمع سكني في ألمانيا

الشرطة-الهولندية

شاهد..اعتقال محتجز رهينة في متجر أبل بأمستردام

45aa87d5-32df-45ac-9d65-28e60a237dbf_16x9_1200x676

شاهد: أغلى قصر في العالم يباع في مزاد علني بعد إفلاس مالكه

image (4)

حادث غريب يودي بحياة ملكة جمال أمريكية عن 27 عاما

602261ee4c59b7478d3969ca

نيازك من المريخ والفضاء الخارجي للبيع في مزاد لدار كريستيز - صور

اسماء اولاد بحرف الذال ومعانيها 2022

أسماء أولاد بحرف الذال ومعانيها