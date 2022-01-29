أمريكا..طفل ينفق حوالي ألفي دولار من هاتف والدته أثناء اللهو به

الوكيل الإخباري - أنفق طفل أميركي حوالي 1987 دولارا من حساب والدته البنكي على مشتريات أثاث عبر خدمة التسوّق الإلكتروني أثناء اللهو بهاتفها.

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وحسب ما نقل موقع قناة News12، فقد تفاجأت عائلة الطفل أيانش البالغ 22 شهراً بوصول عدد من صناديق الكرتون المحملة بقطع أثاث من أحد مراكز "وول مارت" للتسوق من دون علمها بطلب الشراء.

وقالت الأم مادو كومار لقناة News12 إنهم تابعوا بدهشة وصول العامل الأول بالطرد غير المتوقع، ثم الثاني والثالث، إلى أن اكتشفوا أن المشتريات تمت بالفعل لمنزلهم الجديد، بعدما كانت قد اشترت بالفعل أغراضاً جديدة أخرى للمنزل.

وقدرت الأسرة حجم الطرود إلى وصلت إلى المنزل بحوالي 75% من قائمة المشتريات التي طلبها الطفل أثناء اللهو بالهاتف.





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