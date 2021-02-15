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الإثنين، 15-02-2021 03:28 م

أمريكا.. طفل ينقذ جدته من عملية سطو مسلح على منزلها ويقتل أحد اللصوص

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الوكيل الاخباري - أطلق طفل يبلغ من العمر 12 عاما النار على لصين مقنعين اقتحما منزل جدته البالغة من العمر 73 عاما، ما أدى إلى مقتل أحدهما وفقا للشرطة في جولدسبورو، بولاية كارولينا الشمالية الأمريكية.

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وقالت الشرطة بولاية كارولينا الشمالية في بيان "إن المتسللين طلبا أموالا من ليندا إليس البالغة من العمر 73 عاما ثم أطلقا النار عليها ما أدى إلى إصابتها".


وتابعت الشرطة أنه "لولا تصرف حفيدها فإن الأمور كانت ستسير نحو الأسوء"
وأضافت أن "الطفل أطلق النار دفاعا عن النفس" على المشتبه بهما اللذين فرا بعد ذلك. مضيفة "أن الضباط عثروا على أحد المشتبه بهما، عند تقاطع بالقرب من منزل إليس، مصابا بعيار ناري حيث نقل إلى المستشفى وتوفي هناك متأثرا بجروحه".


وكشفت الشرطة أنه من غير المتوقع توجيه تهم إلى الطفل البالغ من العمر 12 عاما.

 

روسيا اليوم

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