أمريكا..عودة مفاجئة لدفاتر داروين المسروقة قبل 20 عاما -صور

الوكيل الإخباري - أعاد مجهول دفتري ملاحظات مليئين بالكتابات والرسوم يعودان للعالم البريطاني تشارلز داروين يُعتقد أنهما سُرقا من مكتبة جامعة كامبريدج منذ أكثر من 20 عاماً.

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وفقد الدفتران في العام 2001 وبعد عمليات بحث مكثفة في المكتبة التي تضم حوالي 10 ملايين كتاب وخريطة ومخطوطة ومواد أخرى ولكن دون جدوى، أعلن في أكتوبر 2020 إنهما سرقا، وفق "راديو مونت كارلو".



وجهت الجامعة نداء حول العالم للحصول على معلومات حتى يمكن إعادة الدفترين اللذين تبلغ قيمتهما ملايين الدولارات، كما تحرك الانتربول في محاولة للعثور على أدلة.



وبعد عام ونصف تقريباً، قام مجهول بإرجاع الدفترين ويحتوي أحدهما على رسم لشجرة الحياة الشهير لداروين يعود إلى العام 1837. وترك المجهول حقيبة هدايا وردية اللون تحتوي الدفترين على الأرض في مكان بالمكتبة غير مغطى بكاميرات المراقبة.









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