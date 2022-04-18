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الإثنين، 18-04-2022 02:16 م

أمريكا..غادر سيارته داخل محطة الغسل فوقعت الفاجعة

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الوكيل الإخباري - لقي رجل أميركي مصرعه في حادثة بشعة للغاية وقعت في ولاية كاليفورنيا الأميركية، تذكّر بأهمية الحيطة والحذر عند غسل السيارات في المحطات الآلية.

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وذكر موقع "نيوز ويك" الأميركي، الاثنين، بأن الحادثة وقعت مساء السبت في ولاية كاليفورنيا، عندما غادر السائق سيارته من طراز "سيون إكس بي" داخل محطة الغسل الآلي.

وتقول الشرطة إن جثة الرجل تركت لنحو 30 دقيقة قبل أن يجري اكتشاف أمرها.

وذكرت أنها تلقت بلاغا بشأن حادثة في محطة آلية لغسل السيارات في مقاطعة إسكونديدو، حيث عثر عناصرها على رجل مصاب بجروح خطيرة يبلغ من العمر (56 عاما) في المحطة.


وتبين من التحقيقات الأولية أن الرجل ترجل من سيارته دخل مسرب المحطة، الذي يصبح ضيقا بفعل وجود السيارة بداخله وبكارات التنظيف على الجانبين ومن الأعلى.

 

وما يثير الاستغراب في القصة أنه ما إن علق الرجل في المسرب، حتى انطلق جرس الإنذار، لكن الأمر استمر 30 دقيقة قبل أن يلاحظ زبون آخر في المكان وجود مشكلة ما في المحطة ويتصل بالشرطة.


وحاولت فرق الإنقاذ إسعاف الرجل، لكنه توفي متأثرا بجروحه.

وتقول الشرطة إنها لا تعرف سبب خروج الرجل من السيارة.

 

الديار

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