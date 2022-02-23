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الأربعاء، 23-02-2022 03:19 م

أمريكا ..قدم لها زوجها بطاقة هدية ففازت بـ10 ملايين دولار

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الوكيل الإخباري - فازت سيّدة أميركية بجائزة لوتو بقيمة 10 ملايين دولار بعدما قدّم لها زوجها بطاقة حكّ بمناسبة عيد الحبّ.

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وفي التفاصيل، قالت السيّدة ماريا شيكاس من ولاية فيرجينيا الأميركية إنّ زوجها قدّم بطاقة حكّ بمناسبة عيد الحبّ، فاستغربت الأمر بداية وقالت “اعتقدت أنّها مزحة”، لكن حين قامت بحكّ البطاقة صُدمت أنّ الجائزة كانت 10 ملايين دولار.

واشترى الزوج البطاقة الرابحة من متجرٍ في المنطقة قبل أيامٍ قليلةٍ من يوم عيد الحبّ.


وقالت مؤسسة اللوتو في فيرجينيا إن التذكرة كانت آخر تذكرة فائزة بـ 10 ملايين دولار في لعبة Extreme Millions ، التي قرر المسؤولون ايقافها.


وحصل متجر In & Out Mart على مكافأة قدرها 50000 دولار أمريكي لبيع التذكرة الفائزة.

 

صوت بيروت انترناشونال 

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