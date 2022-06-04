أمريكا .. لقطات لرجل يصارع تمساحاً في بركة بيته لسبب غريب !

الوكيل الإخباري-التقطت كاميرات المراقبة في ولاية فلوريدا الأميركيّة رجلاً يتصارع مع تمساح من أجل إنقاذ كلبه العالق بين فكّيه.



وفي التّفاصيل، سارع ريتشارد ويلبانكس (74 عاماً) إلى البركة في حديقة منزله الخلفيّة وصارع التمساح من أجل إنقاذ كلبه "غينر" البالغ من العمر ثلاثة أشهر.



وقال ويلبانكس لموقع "سي أن أن" الأميركي: "لقد قفزت في الماء من دون تفكير"، مضيفاً: "حمل التمساح كان سهلاً، لكن فتح فكّيه كان صعباً جدّاً".



وذهب ويلبانكس إلى المشفى بعد إنقاذ كلبه من أجل أخذ لقاح ضدّ الكزاز بعدما عضّه التمساح في يديه.



وأصيب الكلب "غينر" بجرح واحد في بطنه وتحسّن وضعه بعد زيارة الطبيب البيطري.





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