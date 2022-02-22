أمريكا.. مراهق أمريكي يسرق 4 آلاف دولار من سيدة بمكالمة هاتفية

الوكيل الإخباري - طريقة نصب جديدة تعرضت لها سيدة من الولايات المتحدة، بعد أن ساعدت مراهقًا “مفقودًا” وخسرت على الفور 4 آلاف دولار من محفظتها الإلكترونية.

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وقع الحادث خلال عطلة نهاية الأسبوع في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، حيث كانت شانون فرايزر تتمشى مع كلبها عندما اقترب منها مراهق يبلغ من العمر 12 عامًا تقريبًا، وقال الصبي لها إنه تائه ولم يتمكن من الاتصال بأصدقائه لأن بطارية هاتفه الخلوي نفدت.

وطلب من فريزر الإذن لتسمح له استخدام هاتفها الذكي للاتصال، ووافقت المرأة، “دون تفكير” وسلمت هاتفها، وأوضحت الأمريكية أن المراهق اتصل بصديقه عبر مكبر الصوت، مشيرًا في المحادثة إلى أنه لا يمكنه العثور على الآخرين، بعد ذلك، بإذن من فريزر، فتح تطبيق خرائط التنقل وكانت المرأة تقف على بعد أقل من نصف متر منه طوال الوقت.



بعد ذلك، افترقا، وفي اليوم التالي، تلقت الأمريكية إخطارًا من البنك يؤكد سحب مبلغ 3800 دولار، اتصلت فريزر على الفور بمؤسسة الائتمان، واكتشفت أن الحساب الذي تم تحويل أموالها إليه قد تم فتحه قبل نصف ساعة فقط من لقائها بالمراهق.



بعد ذلك، أعادت خدمة الدفع الأموال إلى حسابها، لكنها منعت الوصول إليها حتى اكتمال التحقيق.



وقالت فريزر هذه الحادثة “لقد غيرتني من نواح كثيرة، أعتقد أننا يجب أن نكون أكثر يقظة، هذا هو المحزن في القصة”.

صوت بيروت انترناشونال