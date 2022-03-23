أمريكا..معمر يحصل على الشهادة الثانوية بعد تجاوزه الــ100 عام

الوكيل الإخباري - حصل المعمر ميريل بيتمان كوبر البالغ من العمر 101 عام، على دبلوم المدرسة الثانوية من مدارس مقاطعة جيفرسون في ويست فيرجينيا، في الثلاثينيات من القرن الماضي، بعد أكثر من 80 عاماً من تركه للدراسة خلال سنته الأخيرة.

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وقالت مدارس مقاطعة جيفرسون في وست فرجينيا، إن ميريل بيتمان كوبر التحق بكلية ستورر، وهي مدرسة ثانوية سابقة في هاربر فيري، لكنه اضطر إلى ترك الدراسة خلال سنته الأخيرة في عام 1938 عندما انتقل هو ووالدته إلى ولاية فيلادلفيا الأمريكية لأسباب مالية.

وأعرب كوبر عن أسفه لعدم تخرجه عام 2018، مما دفع الأقارب للوصول إلى مدارس مقاطعة جيفرسون للمحاولة مرة أخرى، وتوجت هذه الجهود هذا الشهر بمنح كوبر دبلومة فخرية من مدارس مقاطعة جيفرسون في حفل تخرج حضرته عائلته.

صوت بيروت انترناشونال