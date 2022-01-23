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الأحد، 23-01-2022 10:17 ص

أمريكا ..هروب قرود تجارب من شاحنة إثر حادث مروري - فيديو

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الوكيل الإخباري - تسبب حادث مروري تعرضت له شاحنة كانت تنقل 100 قرد إلى المختبر في ولاية بنسلفانيا، بفرار أربعة منها، ما دفع الشرطة إلى تحذير العامة من الاقتراب من هذه الحيوانات.

فقد اصطدمت المركبة بشاحنة تفريغ قرب دانفيل بولاية بنسلفانيا بعد ظهر "الجمعة" في طريقها إلى مختبر في فلوريدا.

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وقالت الشرطة على "تويتر" إن أربعة قردة "فرت من مكان الحادث إلى الجوار"
وقٌبض على ثلاثة منها في وقت لاحق، لكن بقي أحدها طليقا صباح "السبت".

 

 

 

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