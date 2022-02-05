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السبت، 05-02-2022 03:54 م

أمريكا ..يوتيوبر شهير سرق من متابعيه علنا نصف مليون دولار

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الوكيل الإخباري - بعدما حظرته منصة يوتيوب عام 2017 عقب أفعال مشبوهة ما أجبره على تغيير المنصة إلى أخرى، قبضت السلطات الأميركية على جليد بوسيدون المعروف بـ "بول دينو" بعد مخطط تشفير استولى فيه علناً على حوالي نصف مليون دولار من متابعيه.

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وبينما أعلن مختصون أن ما فعله بول يعد من أسوأ عمليات الاحتيال من هذا النوع وقعت أواخر يناير الماضي، أكد المتهم أنه لن يعيد الأموال أبداً.

فقد كشفت خطة بول بأنه خدع متابعيه على Ice Poseidon وهو التطبيق الجديد الذي لجأ إليه بعد حظره في يوتيوب بعدما دعاهم للاستثمار في CxCoin، وهي منصة أسسها للحصول على تبرعات بالعملة المشفرة.

 

وبعدما ظهر بفيديو مدته 23 تقريباً وصدقه الجميع، سحب البساط من تحتهم واستولى على ما يقارب الـ 500000 دولار، دفع منها 300000 دولار لشراء سيارة Tesla.


يذكر أن المتهم كان أنشأ قناة Twitch في مايو  من عام 2015 وبعد نجاحه فيها، بدأ التدوين على قناته المعروفة باسم YouTube.

 

 

الإمارات اليوم 

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